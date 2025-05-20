Вслед за Евросоюзом. Британия объявила о новых санкциях против РФ
Партнеры предпринимают активные действия
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Великобритания объявила о введении "широкомасштабных санкций" против России.
"Поскольку президент Путин безжалостно усиливает свои удары против невинных украинцев, Великобритания усиливает давление, вводя целый ряд из 100 новых санкций», -
Речь идет о 100 объектах из военного, энергетического и финансового секторов страны-агрессора, а также санкции касаются пропагандистов Кремля. Также начинается работа с союзниками над усилением ценовых ограничений на российскую нефть", - сообщается на сайте британского правительства.
Речь идет о 100 объектах из военного, энергетического и финансового секторов РФ, а также санкции касаются пропагандистов Кремля. Также Великобритания и партнеры будут работать над усилением ограничения цен на нефть, что еще больше ограничит критические доходы от нефти для военной машины Путина.
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