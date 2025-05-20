  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Единственный евротрофей для Украины. 16 лет назад Шахтер завоевал Кубок УЕФА

В тренде

Единственный евротрофей для Украины. 16 лет назад Шахтер завоевал Кубок УЕФА

Общие новости

Этот день навсегда в истории донецкого клуба и украинского футбола

Единственный евротрофей для Украины. 16 лет назад Шахтер завоевал Кубок УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ровно 16 лет назад, 20 мая 2009 года донецкий "Шахтер" обыграл "Вердер" и завоевал Кубок УЕФА (современное название Лига Европы - прим. ред). Команды встречались на стадионе “Фенербахче” в Турции.

"Горняки" открыли счет усилиями Луиса Адриано на 25-й минуте, однако через 10 минут Налдо выровнял ситуацию на табло. Поединок перешел в овертайм, где Жадсон забил победный гол.

Этот евротрофей остается единственным в истории донецкого клуба и независимой Украины. Кроме того, это был последний розыгрыш Кубка УЕФА - с сезона 2009/10 турнир получил новое название и стал Лигой Европы.

Кубок УЕФА 2008/09. Финал
Стамбул, "Шюкру Сарачоглу"
"Шахтер" - "Вердер" 2:1
Голы: Луис Адриано, 25, Жадсон, 97 — Налдо, 35.

По теме
yellow-arrow
Зеленский - президенту Финляндии: Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну
yellow-arrow
Вслед за Евросоюзом. Британия объявила о новых санкциях против РФ
yellow-arrow
Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против России. Что он охватывает?
Вердер (Бремен) Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости