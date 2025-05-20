Единственный евротрофей для Украины. 16 лет назад Шахтер завоевал Кубок УЕФА

Ровно 16 лет назад, 20 мая 2009 года донецкий "Шахтер" обыграл "Вердер" и завоевал Кубок УЕФА (современное название Лига Европы - прим. ред). Команды встречались на стадионе “Фенербахче” в Турции.

"Горняки" открыли счет усилиями Луиса Адриано на 25-й минуте, однако через 10 минут Налдо выровнял ситуацию на табло. Поединок перешел в овертайм, где Жадсон забил победный гол.

Этот евротрофей остается единственным в истории донецкого клуба и независимой Украины. Кроме того, это был последний розыгрыш Кубка УЕФА - с сезона 2009/10 турнир получил новое название и стал Лигой Европы.

Кубок УЕФА 2008/09. Финал

Стамбул, "Шюкру Сарачоглу"

"Шахтер" - "Вердер" 2:1

Голы: Луис Адриано, 25, Жадсон, 97 — Налдо, 35.