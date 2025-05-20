Зеленский - президенту Финляндии: Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, во время которого указал на необходимость давить на РФ.
"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты.
Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны.
Нет сомнения, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия", - написал глава государства в Telegram.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина с партнерами обсуждают возможность проведения встречи с Россией в присутствии представителей США и стран Европы.
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