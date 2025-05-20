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Зеленский - президенту Финляндии: Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну

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Зеленский - президенту Финляндии: Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, во время которого указал на необходимость давить на РФ.

"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты.

Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны.

Нет сомнения, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия", - написал глава государства в Telegram.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина с партнерами обсуждают возможность проведения встречи с Россией в присутствии представителей США и стран Европы.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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