Зеленский - президенту Финляндии: Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, во время которого указал на необходимость давить на РФ.

"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты.

Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению. Санкции имеют значение, и я благодарен каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны.

Нет сомнения, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия", - написал глава государства в Telegram.