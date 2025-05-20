МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
фото из свободных источников
Россия готова к продолжению контактов с Киевом для урегулирования войны.
Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва предлагает Украине поработать над меморандумом о будущем мирном соглашении.
Захарова утверждает, что ключевыми элементами договоренностей должны стать согласование принципов урегулирования, определение сроков подписания мирного соглашения, возможное прекращение огня на определенный период, а также другие "параметры политического решения конфликта".
Она отметила, что перед этим состоялся "открытый обмен мнениями" между лидерами России и США по ситуации вокруг Украины. Захарова подчеркнула, что российская сторона стремится к "окончательному и справедливому урегулированию кризиса" и "никогда не отказывалась от переговоров".
Отдельно она упомянула, что российский подход к переговорам "нашел полное понимание" со стороны президента США Дональда Трампа. "Теперь, соответственно, сюжет за Киевом, для него наступает важный момент для принятия решений, учитывая те исторические и противоречивые заявления, шаги и действия, которые мы наблюдали в эти дни и все это время", - подытожила Захарова.
Популярное сейчас
- Динамо определилось с будущим Караваева
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- "Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака