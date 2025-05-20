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МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия готова к продолжению контактов с Киевом для урегулирования войны.

Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Москва предлагает Украине поработать над меморандумом о будущем мирном соглашении.

Захарова утверждает, что ключевыми элементами договоренностей должны стать согласование принципов урегулирования, определение сроков подписания мирного соглашения, возможное прекращение огня на определенный период, а также другие "параметры политического решения конфликта".

Она отметила, что перед этим состоялся "открытый обмен мнениями" между лидерами России и США по ситуации вокруг Украины. Захарова подчеркнула, что российская сторона стремится к "окончательному и справедливому урегулированию кризиса" и "никогда не отказывалась от переговоров".

Отдельно она упомянула, что российский подход к переговорам "нашел полное понимание" со стороны президента США Дональда Трампа. "Теперь, соответственно, сюжет за Киевом, для него наступает важный момент для принятия решений, учитывая те исторические и противоречивые заявления, шаги и действия, которые мы наблюдали в эти дни и все это время", - подытожила Захарова.

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