Трамп - о переговорах между Украиной и РФ : В моей голове есть "красная линия"
Очередная порция странных заявлений от Трампа
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Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове "красную линию", переход которой заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Sky News.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик, поэтому Трамп и будет говорить с Путиным.
"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то в конце концов США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил он.
У Трампа спросили, есть ли у него определенная "красная линия", которая заставит отступить от мирного процесса. Тот ответил:
Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять
Лидер США сказал, что это "не его война", он здесь просто, чтобы "попытаться помочь".
Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.
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