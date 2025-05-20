The Wall Street Journal: Попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась

Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, используя к нему более мягкий подход. Однако эта задача может оказаться невыполнимой.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНИАН.

Отмечается, что Зеленский уже согласился на временное прекращение огня, предложенное Трампом, а также подписал соглашение о полезных ископаемых с США. Кроме того, президент Украины полетел в Турцию на переговоры, к которым призвал российского лидера Владимира Путина.

Даже такой подход почти ничего не принес Зеленскому, считают в издании. Трамп после вчерашнего разговора с Путиным снова переключился на предложенную главой Кремля последовательность действий по прекращению войны, а также смягчил свою позицию в отношении Москвы.

Когда Путин отказался подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня, Трамп не стал вводить новые санкции против России, как он угрожал сделать, напомнили в издании. Вместо этого президент США заявил, что Украина и Россия должны вести переговоры между собой.

Кроме того, готовность Трампа терпеть уклонение Путина от прекращения огня контрастирует с его взрывной реакцией на заявление Зеленского о том, что Россия не собирается прекращать войну, которое украинский лидер сделал во время их встречи в Овальном кабинете в феврале.

Журналисты подчеркнули, что готовность Зеленского подчиниться требованиям Трампа после провальной встречи принесла ему новую встречу с президентом США в Ватикане в конце апреля, где они, похоже, помирились. Однако американский лидер все еще относится к Путину благосклонно.

В издании добавили, что Путин говорит о том, что он открыт для завершения войны, но продолжает отказываться от инициативы Украины и США о временном перемирии. Он настаивает на том, что якобы "необходимо решить целый ряд сложных вопросов", прежде чем сделать паузу в боевых действиях.

Старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая в разговоре с журналистами заявила, что расплывчатый меморандум, к которому недавно призвал Путин, - это не более чем способ предложить Трампу что-то такое, что президент США сможет назвать российской уступкой. Она считает, что Кремль может использовать это, чтобы протолкнуть пункты о прекращении западной военной помощи Украине, а также об отказе Киева от претензий на оккупированные территории. По ее словам, российский президент уверен в том, что США будут склонять Украину к выполнению некоторых требований Москвы.

"Путин будет бороться за Украину любыми способами до самой смерти. Он абсолютно одержим. Он считает, что если Россия не добьется своего в Украине, то ей грозит собственное уничтожение. И так или иначе, он верит, что добьется своего", - резюмировала Становая.