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В ВСУ сформирована первая штурмовая мотоциклетная рота. ВИДЕО

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В составе полка "Скала"

В ВСУ сформирована первая штурмовая мотоциклетная рота. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В составе 425 отдельного штурмового полка "Скала" появилась первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота.

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Об этом рассказали в самом 425-м ОШП.

В "Скале" показали тренировку своих бойцов, во время которой те отрабатывали вождение мотоциклов и стрельбу в движении.

На видео они передвигаются "роем", сидя по двое на мотоцикле. Один водитель, другой - стрелок.

"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к российским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", - добавили в 425-м ОШП.

Издание "Мілітарний" отмечает, что россияне используют мотоциклетные штурмы уже в течение года. Также в РФ используют другие транспортные средства - багги, скутеры и даже самокаты - для наступательных действий на позиции ВСУ.

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