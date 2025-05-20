В ВСУ сформирована первая штурмовая мотоциклетная рота. ВИДЕО
В составе полка "Скала"
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В составе 425 отдельного штурмового полка "Скала" появилась первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота.
Об этом рассказали в самом 425-м ОШП.
В "Скале" показали тренировку своих бойцов, во время которой те отрабатывали вождение мотоциклов и стрельбу в движении.
На видео они передвигаются "роем", сидя по двое на мотоцикле. Один водитель, другой - стрелок.
"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к российским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", - добавили в 425-м ОШП.
Издание "Мілітарний" отмечает, что россияне используют мотоциклетные штурмы уже в течение года. Также в РФ используют другие транспортные средства - багги, скутеры и даже самокаты - для наступательных действий на позиции ВСУ.
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