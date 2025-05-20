В Польше заявили, что ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной
Ситуация в плане правил на границе возвращается к той, которая была до полномасштабной войны
фото из свободных источников
С 5 июня завершается действие упрощенных условий для экспорта в ЕС украинской продукции.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RMF24.
Туск отметил, что польское правительство хочет помочь Украине в ее войне с Россией, но это не должно происходить за счет польских производителей, прежде всего фермеров.
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"И мы этого добились - с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", - сказал политик.
По его словам, его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими интересами.
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