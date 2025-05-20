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В Польше заявили, что ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной

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Ситуация в плане правил на границе возвращается к той, которая была до полномасштабной войны

В Польше заявили, что ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

С 5 июня завершается действие упрощенных условий для экспорта в ЕС украинской продукции.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RMF24.

Туск отметил, что польское правительство хочет помочь Украине в ее войне с Россией, но это не должно происходить за счет польских производителей, прежде всего фермеров.

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"И мы этого добились - с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", - сказал политик.

По его словам, его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими интересами.

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