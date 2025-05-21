Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
Интересные новости за 20 мая, которые вы могли пропустить
Getty Images/Global Images Ukraine
Любая команда может купить Владислава, выплатив 20 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны испанских клубов. За тур до финиша УПЛ Ванат является лучшим бомбардиром турнира с 17-ю голами и второй раз подряд может выиграть бомбардирскую гонку.
У "Ворсклы" финансовые проблемы
Юрий Максимов подтвердил, что у команды существенные финансовые проблемы. Задолженность перед футболистами больше 3 месяцев, а перед персоналом до 10 месяцев. По словам тренера, иностранцев даже приходится уговаривать выходить на поле. Это одна из причин неудачного выступления команды в последнее время, ведь "Ворскла" находится в зоне переходных матчей.
Караваев продолжит свои выступления за "Динамо"
Александр близок к продлению контракта с киевской командой. Новое соглашение будет рассчитано на 1 год. В текущем сезоне Караваев был игроком ротации на позиции правого защитника и успел отличиться 5 голами и 3 ассистами в 28 матчах всех турниров.
"Шахтер" подписал контракт с Тураном
Официально об этом не сообщалось, ведь "горняки" имеют контракт с Марино Пушичем, под руководством которого команда опустилась на 3-е место в УПЛ впервые с 1996 года. Турецкие СМИ сообщают, что все детали уже согласованы, а официально все будет подтверждено по окончанию сезона.
Юрген Клопп не возглавит "Рому"
Об этом заявил агент немецкого тренера Марк Косицке. Ранее появилась информация о том, что Юрген согласовал контракт с римской командой. Клопп покинул "Ливерпуль" летом прошлого года. В настоящее время Юрген Клопп занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull и работает со всеми клубами этой структуры.
Определены лучшие игрок и тренер 29-го тура УПЛ
Звание лучшего игрока 29-го тура получил Теди Цара, который уже на 21-й минуте отличился двумя голами в ворота "Вереса". Лучшим тренером тура эксперты и журналисты признали Руслана Костышина, который с "Колосом" одержал волевую победу над "Карпатами" (2:1).
"Манчестер Сити" вернулся в зону Лиги чемпионов
"Горожане" в перенесенном матче 37-го тура обыграли "Борнмут" со счетом 3:1 и вернулись на 3 позицию турнирной таблицы. Чтобы обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, подопечным Гвардиолы нужно обыграть в последнем туре на выезде "Фулгэм", уже не имеющий турнирной мотивации.
Популярное сейчас
- Скандал во Второй лиге. Чернигов после снятия Руха-2 не хочет играть стыки с другим соперником
- Неожиданное решение. Александрию может принять помощник Ротаня
- Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика
- Уход Пушича, исторический кубок Кристал Пэлас, трофей Яремчука и фиаско Карпат. Главные новости за 17 мая
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения