Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая

В контракте Ваната прописаны отступные

Любая команда может купить Владислава, выплатив 20 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны испанских клубов. За тур до финиша УПЛ Ванат является лучшим бомбардиром турнира с 17-ю голами и второй раз подряд может выиграть бомбардирскую гонку.

У "Ворсклы" финансовые проблемы

Юрий Максимов подтвердил, что у команды существенные финансовые проблемы. Задолженность перед футболистами больше 3 месяцев, а перед персоналом до 10 месяцев. По словам тренера, иностранцев даже приходится уговаривать выходить на поле. Это одна из причин неудачного выступления команды в последнее время, ведь "Ворскла" находится в зоне переходных матчей.

Караваев продолжит свои выступления за "Динамо"

Александр близок к продлению контракта с киевской командой. Новое соглашение будет рассчитано на 1 год. В текущем сезоне Караваев был игроком ротации на позиции правого защитника и успел отличиться 5 голами и 3 ассистами в 28 матчах всех турниров.

"Шахтер" подписал контракт с Тураном

Официально об этом не сообщалось, ведь "горняки" имеют контракт с Марино Пушичем, под руководством которого команда опустилась на 3-е место в УПЛ впервые с 1996 года. Турецкие СМИ сообщают, что все детали уже согласованы, а официально все будет подтверждено по окончанию сезона.

Юрген Клопп не возглавит "Рому"

Об этом заявил агент немецкого тренера Марк Косицке. Ранее появилась информация о том, что Юрген согласовал контракт с римской командой. Клопп покинул "Ливерпуль" летом прошлого года. В настоящее время Юрген Клопп занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull и работает со всеми клубами этой структуры.

Определены лучшие игрок и тренер 29-го тура УПЛ

Звание лучшего игрока 29-го тура получил Теди Цара, который уже на 21-й минуте отличился двумя голами в ворота "Вереса". Лучшим тренером тура эксперты и журналисты признали Руслана Костышина, который с "Колосом" одержал волевую победу над "Карпатами" (2:1).

"Манчестер Сити" вернулся в зону Лиги чемпионов

"Горожане" в перенесенном матче 37-го тура обыграли "Борнмут" со счетом 3:1 и вернулись на 3 позицию турнирной таблицы. Чтобы обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, подопечным Гвардиолы нужно обыграть в последнем туре на выезде "Фулгэм", уже не имеющий турнирной мотивации.