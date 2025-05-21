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5 кандидатов с одним фаворитом. Зверов назвал претендентов на тренерский пост в Полесье

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В этот раз в клубе будут выбирать по результатам?

5 кандидатов с одним фаворитом. Зверов назвал претендентов на тренерский пост в Полесье

Фото: НК Верес

Новина українською

Журналист Владимир Зверов в очередном выпуске "ПРОФУТБОЛ Digital" на одноименном YouTube-канале поделился инсайдом о кандидатах на пост главного тренера в житомирской команде.

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По его информации, "волков" может возглавить Владислав Лупашко, Олег Шандрук, Игорь Йовичевич, Юрий Вернидуб или Руслан Ротань. Комментатор отмечает, что именно наставник "Вереса" – фаворит в этом списке. Журналист считает, что это из-за успешной игры ровенского клуба в очных матчах этого сезона.

В первом круге "красно-черные" проиграли в Житомире из-за пенальти, открыв счет (1:2). На "Авангарде" подопечные Шандрука разгромили "волков" в УПЛ (5:1), а в ¼ финала Кубка Украины "стая" выиграла только после овертайма (1:0). Также команды расписали ничью в осеннем спарринге (0:0).

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Руслан Ротань Владислав Лупашко Юрий Вернидуб Олег Шандрук Владимир Зверов Игор Йовичевич Полесье (Житомир)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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