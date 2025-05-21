5 кандидатов с одним фаворитом. Зверов назвал претендентов на тренерский пост в Полесье
В этот раз в клубе будут выбирать по результатам?
Фото: НК Верес
Журналист Владимир Зверов в очередном выпуске "ПРОФУТБОЛ Digital" на одноименном YouTube-канале поделился инсайдом о кандидатах на пост главного тренера в житомирской команде.
По его информации, "волков" может возглавить Владислав Лупашко, Олег Шандрук, Игорь Йовичевич, Юрий Вернидуб или Руслан Ротань. Комментатор отмечает, что именно наставник "Вереса" – фаворит в этом списке. Журналист считает, что это из-за успешной игры ровенского клуба в очных матчах этого сезона.
В первом круге "красно-черные" проиграли в Житомире из-за пенальти, открыв счет (1:2). На "Авангарде" подопечные Шандрука разгромили "волков" в УПЛ (5:1), а в ¼ финала Кубка Украины "стая" выиграла только после овертайма (1:0). Также команды расписали ничью в осеннем спарринге (0:0).
Популярное сейчас
- Кабаев - о матче с Черноморцем: Возможно, футболист Динамо не должен так говорить...
- Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров
- ЧМ-2025 по хоккею. Сборная США совершила невероятный камбэк и заняла второе место в группе В
- МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка