Менее тысячи военных и один танк. Генштаб назвал потери России за сутки
Минус 174 единицы техники
Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 980 военных, 1 танк, 23 артсистемы и один экземпляр спецтехники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 976 780 (+980) человек ликвидировано;
- танков - 10 835 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 569 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 28 090 (+23) ед;
- РСЗО - 1 388 ед;
- средства ПВО - 1 167 ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 692 (+71) ед;
- крылатых ракет - 3 197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 169 (+76) ед;
- специальной техники - 3 895 (+1) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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