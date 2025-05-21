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Менее тысячи военных и один танк. Генштаб назвал потери России за сутки

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Минус 174 единицы техники

Менее тысячи военных и один танк. Генштаб назвал потери России за сутки

Генштаб ВСУ

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За прошедшие сутки Россия потеряла еще 980 военных, 1 танк, 23 артсистемы и один экземпляр спецтехники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 976 780 (+980) человек ликвидировано;
  • танков - 10 835 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 569 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 28 090 (+23) ед;
  • РСЗО - 1 388 ед;
  • средства ПВО - 1 167 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 692 (+71) ед;
  • крылатых ракет - 3 197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 169 (+76) ед;
  • специальной техники - 3 895 (+1) ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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