Украина первой в Европе применила видеоподдержку в матчах по амфутболу

В этом месяце в Киеве прошел второй официальный турнир по ампфутболу - Весенний кубок "Лиги Дужих". Соревнования отметились технологическим новшеством - впервые была применена видеоподдержка арбитров (VAR). Украина стала первой страной в Европе, внедрившей эту систему в матчах по ампфутболу на официальном уровне.

"Первые в Европе! Украинская ассоциация футбола и Комитет арбитров Украины первыми ввели видеоподдержку в матчах по амфутболу.

Пока другие страны мира только на стадии тестирования подобных технологий, мы уже успешно применили их на Весеннем Кубке Лиги Дужих!

Это не просто инновация - это революция в справедливом судействе. Теперь именно украинские специалисты имеют уникальный опыт, которым готовы делиться со всем миром.

Гордимся тем, что именно Украина задает тренды развития амфутбола на международном уровне. Лига Сильных - мы не следуем за трендами, мы их создаем!", - говорится в сообщении.