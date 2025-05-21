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Украина первой в Европе применила видеоподдержку в матчах по амфутболу

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Это уникальный опыт

Украина первой в Европе применила видеоподдержку в матчах по амфутболу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В этом месяце в Киеве прошел второй официальный турнир по ампфутболу - Весенний кубок "Лиги Дужих". Соревнования отметились технологическим новшеством - впервые была применена видеоподдержка арбитров (VAR). Украина стала первой страной в Европе, внедрившей эту систему в матчах по ампфутболу на официальном уровне.

"Первые в Европе! Украинская ассоциация футбола и Комитет арбитров Украины первыми ввели видеоподдержку в матчах по амфутболу.

Пока другие страны мира только на стадии тестирования подобных технологий, мы уже успешно применили их на Весеннем Кубке Лиги Дужих!

Это не просто инновация - это революция в справедливом судействе. Теперь именно украинские специалисты имеют уникальный опыт, которым готовы делиться со всем миром.

Гордимся тем, что именно Украина задает тренды развития амфутбола на международном уровне. Лига Сильных - мы не следуем за трендами, мы их создаем!", - говорится в сообщении.

Напомним, победителем Первой лиги Кубка стали "Крестоносцы" из Луцка, а "Покрова АМП" из Львова стали чемпионами Суперлиги.

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УАФ Ампфутбол
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Источник:
Ліга Дужих
Опубликовал: Алина Ерофеева
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