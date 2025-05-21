Украина первой в Европе применила видеоподдержку в матчах по амфутболу
Это уникальный опыт
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В этом месяце в Киеве прошел второй официальный турнир по ампфутболу - Весенний кубок "Лиги Дужих". Соревнования отметились технологическим новшеством - впервые была применена видеоподдержка арбитров (VAR). Украина стала первой страной в Европе, внедрившей эту систему в матчах по ампфутболу на официальном уровне.
"Первые в Европе! Украинская ассоциация футбола и Комитет арбитров Украины первыми ввели видеоподдержку в матчах по амфутболу.
Пока другие страны мира только на стадии тестирования подобных технологий, мы уже успешно применили их на Весеннем Кубке Лиги Дужих!
Это не просто инновация - это революция в справедливом судействе. Теперь именно украинские специалисты имеют уникальный опыт, которым готовы делиться со всем миром.
Гордимся тем, что именно Украина задает тренды развития амфутбола на международном уровне. Лига Сильных - мы не следуем за трендами, мы их создаем!", - говорится в сообщении.
Напомним, победителем Первой лиги Кубка стали "Крестоносцы" из Луцка, а "Покрова АМП" из Львова стали чемпионами Суперлиги.
Популярное сейчас
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Забарный узнал свои оценки в матче против Манчестер Сити
- Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров
- Зеленский: Украина не будет "сдавать" территории и не поддастся ультиматумам России
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка