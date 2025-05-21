Зеленский подчеркнул важность сохранения США в мирном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости Соединенных Штатов в мирных переговорах.

"Сейчас определяющее время. Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира.

В начале двустороннего разговора я подтвердил Президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру - это очевидно для всех в мире.

Также я еще раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. Турция, Ватикан, Швейцария - мы рассматриваем все возможные площадки.

Вместе с европейскими лидерами говорили уже о возможных дальнейших шагах, в частности встречи переговорщиков и объективную оценку предложений сторон. Каждое предложение на столе заслуживает честного взгляда, и именно поэтому в переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы. Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, - это Путин", - сказал Зеленский в видеообращении.