Россия ночью запустила 76 дронов. Сколько из них сбило ПВО?

В ночь на 21 мая противник атаковал 76-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Противовоздушной обороной обезврежено 63 шахеда и дрона других типов на востоке, севере и в центре страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.