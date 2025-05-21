РФ ударила по полигону в Сумской области: есть погибшие и раненые
Трагическая новость
Національна гвардія України
Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области 20 мая. Погибли 6 военных и еще более 10 получили ранения. Об этом пишет Нацгвардия Украины.
"Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области.
Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.
По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам.
В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения", - говорится в сообщении.
По информации журналистов, россияне ударили "Искандером" по лагерю подготовки украинских военных вблизи Шостки в Сумской области.
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