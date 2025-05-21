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Генштаб сообщил о поражении важного объекта ВПК РФ в Орловской области

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Генштаб сообщил о поражении важного объекта ВПК РФ в Орловской области

Zelenskiy Official

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Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, что в Орловской области РФ.

Об этом в Telegram проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

"Это одно из ведущих предприятий Российской Федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию как минимум 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.

Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", - говорится в сообщении.

Сегодня Министерство обороны РФ заявило, что регионы России атаковало более 150 беспилотников.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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