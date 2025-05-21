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Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании

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Произошло это недалеко от столицы

Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании

УНИАН

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшего советника четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили вблизи Мадрида (столицы Испании).

"Неизвестный стрелок или стрелки застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло, сообщил источник, близкий к расследованию", - сообщает Reuters.

Отмечается, что звонок о стрельбе поступил в 9:15 утра по местному времени (10:15 по Киеву).

По данным El Pais, в Портнова выстрелили пять раз (один выстрел, смертельный, был в голову). Преступниками были двое или трое людей. Причиной убийства, предварительно, считают долговую проблему.

Портнов был заместителем главы администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах.

26 февраля 2014-го Портнов был уволен указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. В конце того же месяца политик сбежал из Украины и поселился в России.

Во второй половине мая 2019 года после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину, но впоследствии снова сбежал после начала полномасштабной войны.

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