Москву и область атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты
Об этом пишут РосСМИ
фото из открытых источников
В Москве заявили об атаке беспилотников, в результате чего аэропорты временно не принимают рейсы.
Об этом сообщают РосСМИ.
Мэр российской столицы заявил, что Минобороны якобы отразило атаку трех БпЛА, летевших на Москву. Зафиксировано падение обломков.
В то же время российские СМИ заявили, что московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.
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