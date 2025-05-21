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Москву и область атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты

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Об этом пишут РосСМИ

Москву и область атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты

фото из открытых источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Москве заявили об атаке беспилотников, в результате чего аэропорты временно не принимают рейсы.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Мэр российской столицы заявил, что Минобороны якобы отразило атаку трех БпЛА, летевших на Москву. Зафиксировано падение обломков.

В то же время российские СМИ заявили, что московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

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