За время полномасштабной войны на границе задержали 49 тысяч беглецов – ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения в пограничных участках и в пунктах пропуска задержали 49 тысяч мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу Украины.

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Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального марафона новостей и нардеп Юлия Яцык в Facebook.

"Почти 45 тысяч человек – это показатель задержания лиц, которые пытались незаконно пересечь границу и были задержаны на зеленом участке границы или на контрольных постах или блокпостах в приграничье. И дополнительно к этому количеству можно добавить и задержания нарушителей в пунктах пропуска – это около 4 тысяч человек, которые пытались пересечь границу, используя поддельные документы или другим незаконным способом", - заявил Демченко.

Он подчеркнул, что это показатели именно за время действия военного положения.

"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", – пояснил Демченко.

Он добавил, что ГПСУ активно сотрудничает с пограничниками соседних стран и стран Европы, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы, поскольку с начала действия военного положения количество таких попыток "значительно возросло".

Ранее народный депутат Юлия Яцык по итогам заседания Временной следственной комиссии ВР, посвященного незаконному пересечению границы, сообщила, что по, данным ГПСУ, 44,9 тысячи человек "незаконно пересекли границу".

"По данным ГПС, с начала 2022 года задержано почти 30 тысяч человек при попытке незаконного пересечения границы, незаконно пересекли границу еще 44,9 тысячи человек", – написала Яцык.

Также она сообщила, что органами досудебного расследования возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы, но реальных приговоров суда пока есть чуть более 400.