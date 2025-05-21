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"Нет, ребята", - Лавров заявил, что перемирия без предварительных условий не будет

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Глава МИД России фактически откинул идею безусловного перемирия

"Нет, ребята", - Лавров заявил, что перемирия без предварительных условий не будет

Foto Dita Alangkara (dpa)

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в "процессе урегулирования войны в Украине" не будет прекращения огня без предварительных условий.

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Об этом он сказал, выступая в Армении, цитируют росСМИ.

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", - нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - сказал российский министр.

Также Лавров в пренебрежительном формате перечислил европейских лидеров, и заявил, что они якобы "истерически требуют" от США присоединиться к антироссийским действиям.

"Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены и другие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям, и нарастить количество санкций - это просто их выдает с головой", - сказал он, вспомнив, что недавно введен Евросоюзом 17-й пакет санкций против РФ.

Кроме этого, он сказал, что перемирие якобы имеет целью перевооружить Вооруженные Силы Украины странами Европы.

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"Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на дольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции", - цитирует слова Лаврова "Радио Свобода".

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