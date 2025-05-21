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Bloomberg: Трамп дал понять, что убежден в победе России

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В разговоре с европейскими лидерами

Bloomberg: Трамп дал понять, что убежден в победе России

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным имел разговор с европейскими лидерами, во время которого дал понять, что он убежден в победе России в войне.

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Об этом пишет Bloomberg.

В частности, на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В то же время Трамп отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало в Европе опасения, что он отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.

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По информации источников издания, в разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд нарративов Кремля.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с Владимиром Путиным.

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