Bloomberg: Трамп дал понять, что убежден в победе России
В разговоре с европейскими лидерами
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным имел разговор с европейскими лидерами, во время которого дал понять, что он убежден в победе России в войне.
Об этом пишет Bloomberg.
В частности, на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В то же время Трамп отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало в Европе опасения, что он отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.
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По информации источников издания, в разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд нарративов Кремля.
Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с Владимиром Путиным.
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