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Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР

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По словам Трампа. США пытаются помочь завершить войну

Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР

фото із відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении прогресса в процессе завершения войны в Украине после своего разговора с Владимиром Путиным 19 мая.

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Об этом он сказал во время визита президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в Вашингтон, передает "Суспільне".

Трамп заявил, что США пытаются помочь завершить войну, которую начала Россия против Украины, хотя это "не их дело".

"Это не наше дело, а Украины и России. Но если мы можем спасти 5 000 душ, мы это сделаем. Понимаете? Мы достаточно хорошо это делаем, но это действительно плохая ситуация", - сказал глава США.

Также Трамп выразил удивление, что в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский посещал ЮАР и имел встречу с президентом Рамафосой.

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На что президент ЮАР Рамафоса ответил Трампу, что таким образом президент Зеленский пытается привлечь как можно больше стран к завершению войны и мирного процесса.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не планирует вводить санкции против России, поскольку стремится заключить с РФ ряд коммерческих сделок. Также он намерен дистанцироваться от переговорного процесса.

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