Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР
По словам Трампа. США пытаются помочь завершить войну
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Американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении прогресса в процессе завершения войны в Украине после своего разговора с Владимиром Путиным 19 мая.
Об этом он сказал во время визита президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в Вашингтон, передает "Суспільне".
Трамп заявил, что США пытаются помочь завершить войну, которую начала Россия против Украины, хотя это "не их дело".
"Это не наше дело, а Украины и России. Но если мы можем спасти 5 000 душ, мы это сделаем. Понимаете? Мы достаточно хорошо это делаем, но это действительно плохая ситуация", - сказал глава США.
Также Трамп выразил удивление, что в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский посещал ЮАР и имел встречу с президентом Рамафосой.
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На что президент ЮАР Рамафоса ответил Трампу, что таким образом президент Зеленский пытается привлечь как можно больше стран к завершению войны и мирного процесса.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не планирует вводить санкции против России, поскольку стремится заключить с РФ ряд коммерческих сделок. Также он намерен дистанцироваться от переговорного процесса.
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