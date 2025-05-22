Снятое проклятие шпор, контракты Флика и Ярмоленко. Главные новости за 21 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 мая.

Проклятие снято! "Тоттенхэм" выиграл свой первый трофей за 17 лет, переиграв МЮ в финале Лиги Европы. Судьбу встречи решил один единственный гол. Таким образом "шпоры" также гарантировали себе участие в ЛЧ на следующий сезон.

"Барселона" переподписала контракт со своим главным тренером. Ханси Флик после домашнего дубля и полуфинала ЛЧ удостоился продления до 2027 года.

Андрей Ярмоленко остается в "Динамо". Ветеран киевлян в среду подписал новый контракт, рассчитанный на следующий сезон. На момент его завершения Ярмоленко исполнится 36 лет.

Стоило Харри Кейну выиграть первый трофей в карьере, как понесло и его родной клуб. Вдобавок к салатнице Бундеслиги англичанин также получил награду лучшего игрока Бундеслиги прошедшего сезона.

"Металлист 1925" ведет переговоры с тренером молодёжной сборной Украины Дмитрием Михайленко. Он является фаворитом руководства клуба. Но пока остается ряд незакрытых вопросов: как совмещать со сборной и выйдет ли клуб в элиту.