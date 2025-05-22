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Генштаб назвал потери РФ в войне с Украиной за последние сутки

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Уничтожено 245 единиц техники

Генштаб назвал потери РФ в войне с Украиной за последние сутки

Генштаб

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За последние сутки российская армия потеряла на фронте 870 военных, 5 бронемашин и 32 артсистемы.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 977 650 (+870) человек ликвидировано;
  • танков - 10 839 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 574 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 28 122 (+32) ед;
  • РСЗО - 1388 ед;
  • средства ПВО - 1167 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 797 (+105) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 268 (+99) ед;
  • специальной техники - 3895 ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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