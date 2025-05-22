Трамп заявил, что Путин не прекратит войну, поскольку уверен в своей победе - WSJ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, признал, что российский лидер Владимир Путин не готов к завершению войны в Украине, поскольку считает, что он побеждает.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Это признание подтвердило то, во что европейские лидеры давно верили в отношении Путина, но они впервые услышали это от Трампа. Это также противоречит заявлениям Трампа о том, что Рутин искренне хочет мира", - информирует издание.

Это дало понять европейцам, что им теперь придется увеличить поддержку Украины. При этом они не верят, что США прекратят помогать Украине вооружением, несмотря на то, что Европа и Украина платят за него.

Напомним, что после последнего разговора с Путиным Трамп отказался вводить новые санкции против России.



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