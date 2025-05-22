  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО сбили более 100 беспилотников. Запущена была и другая цель

В тренде

Силы ПВО сбили более 100 беспилотников. Запущена была и другая цель

Общие новости

Летела и баллистика

Силы ПВО сбили более 100 беспилотников. Запущена была и другая цель

Генштаб

Новина українською

В ночь на 22 мая Россия запустила баллистическую ракету Искандер-М и 128 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Противовоздушной обороной обезврежено 112 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 74 - сбиты огневыми средствами поражения, 38 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

По теме
yellow-arrow
Трамп заявил, что Путин не прекратит войну, поскольку уверен в своей победе - WSJ
yellow-arrow
Генштаб назвал потери РФ в войне с Украиной за последние сутки
yellow-arrow
Снятое проклятие шпор, контракты Флика и Ярмоленко. Главные новости за 21 мая
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости