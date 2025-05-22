Силы ПВО сбили более 100 беспилотников. Запущена была и другая цель
Летела и баллистика
Генштаб
В ночь на 22 мая Россия запустила баллистическую ракету Искандер-М и 128 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Противовоздушной обороной обезврежено 112 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 74 - сбиты огневыми средствами поражения, 38 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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