Ермак назвал следующие шаги для урегулирования войны в Украине
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообщался с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии.
Во время этой онлайн-встречи он озвучил конкретные предложения Украины, направленные на урегулирование войны с Россией.
"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями РФ.
Отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию за ее действия, направленные на затягивание войны.
Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью - на основе международного права, без компромиссов с совестью и правдой", - говорится в сообщении Ермака в Telegram.
Напомним, 16 мая в Стамбуле в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и РФ.
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