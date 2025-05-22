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Ермак назвал следующие шаги для урегулирования войны в Украине

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Ермак назвал следующие шаги для урегулирования войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообщался с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии.

Во время этой онлайн-встречи он озвучил конкретные предложения Украины, направленные на урегулирование войны с Россией.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями РФ.

Отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию за ее действия, направленные на затягивание войны.

Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью - на основе международного права, без компромиссов с совестью и правдой", - говорится в сообщении Ермака в Telegram.

Напомним, 16 мая в Стамбуле в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и РФ.

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Украина Андрей Ермак обмен пленными санкции война с россией
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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Александр Бураков

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