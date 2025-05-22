Канцлер Германии сделал тревожное заявление относительно сроков завершения войны в Украине

Переговоры о прекращении огня между Украиной и РФ могут длиться неделями или месяцами. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения нет. Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев.

Мы действительно не теряем никакой возможности достичь дипломатического решения здесь. Но мы знаем, что не можем достичь этого за короткий промежуток времени.

В интересах Америки также, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе", - цитирует Мерца Politico.