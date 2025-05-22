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Канцлер Германии сделал тревожное заявление относительно сроков завершения войны в Украине

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Процесс может затянуться

Канцлер Германии сделал тревожное заявление относительно сроков завершения войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры о прекращении огня между Украиной и РФ могут длиться неделями или месяцами. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения нет. Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев.

Мы действительно не теряем никакой возможности достичь дипломатического решения здесь. Но мы знаем, что не можем достичь этого за короткий промежуток времени.

В интересах Америки также, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе", - цитирует Мерца Politico.

Вчера президент Финляндии Александер Стубб сказал, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков

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