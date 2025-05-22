Россия внедряет ядерную авиаракету для самолетов МиГов и Су, - разведка США
Москва расширяет свои ядерные силы
фото из свободных источников
Россия внедряет новую управляемую авиационную ракету с тактическим ядерным зарядом, которую устанавливают на истребители МиГ-31 и типов Су-30СМ, Су-35С и Су-57.
Об этом говорится в отчете разведывательного управления Минобороны США и сообщении издания The War Zone.
Согласно отчету, Москва расширяет свои ядерные силы, в частности путем создания новых систем, в том числе ядерных ракет класса "воздух-воздух", а также модернизирует объекты в Беларуси для хранения тактического ядерного оружия и обучения местного персонала.
Разведка США считает, что речь идет о модифицированной версии дальнобойной ракеты Р-37М под шифром "Изделие 610М". Эта твердотопливная ракета весом 510 кг была разработана еще в 2011 году, а первые поставки в российские ВВС начались в 2018-м.
Ракета способна поражать воздушные цели на расстоянии до 200 км, в том числе крупные и маломаневренные объекты в благоприятных условиях. В то же время официального подтверждения относительно оснащения Р-37М ядерной боевой частью пока нет.
В отчете подчеркивается, что Россия хранит примерно 1550 стратегических и до 2000 нестратегических боеголовок. Однако, по мнению аналитиков, применение ядерного оружия в нынешнем конфликте маловероятно - если только руководство РФ не сочтет угрозу для своего режима экзистенциальной.
Популярное сейчас
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка