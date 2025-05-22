Алиев: Псевдопатриоты диванные рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. Я всегда разговаривал на русском
Александр Алиев высказался о языковом вопросе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил, что он продолжает общаться на русском языке.
"У нас война идет с 2014 года. Я этого не понимал, когда война шла в Донецке, Луганске - тех направлениях. Сейчас я это прекрасно понимаю. Тогда все разговаривали на русском языке. Кто-то на украинском. Кому как было удобно.
Сейчас эти псевдопатриоты диванные сидят и рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. Эти псевдопатриоты как собаки сбежали, потом вернулись сюда и якобы показывают, что они разговаривают на украинском.
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Я разговариваю так, как я себе считаю нужным. Я всегда разговаривал на русском языке. Мне как-то все равно.
На фронте пацаны разговаривают на украинском языке. Кто-то на украинском, кто-то - на русском.
Говорят, музыку нельзя слушать российскую. Причем здесь это? Ты же не выиграешь войну, потому что разговариваешь на украинском.
Наша задача - выиграть и убрать эту нечисть из нашей страны. А кто на каком языке говорит - мне вообще все равно. Я как говорил, так и буду. Мне все равно, что будут говорить. Если я захочу, чисто для людей, чтобы им понравилось, разговаривать на украинском - ради бога.
Можно сказать, что я не умею разговаривать на украинском. Мне бывает стыдно, я могу сказать неправильные слова. Только из-за этого.
Я уже 25 лет живу в Украине, с 15 лет. Я понимаю украинский, но не разговариваю.
Я не слушаю российских артистов. Я где-то могу в YouTube включить какую-то песню, когда еду. Она там играет. Понятно, я не буду врубать ее на всю машину и открывать окна. Но где-то могу так послушать. Лепс? Этого дятла я не слушаю", - сказал Алиев.
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