Путин заявил, что Россия вдоль границы с Украиной создает "буферную зону безопасности"
Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил
Российский президент Владимир Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.
Его заявление цитируют росСМИ.
"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил Путин.
По его словам, российские войска якобы сейчас решают задачу по созданию "буферной зоны".
Он добавил, что войска РФ "активно подавляют огневые точки противника".
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Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил.
Ранее Россия неоднократно высказывалась о необходимости в "зоне безопасности" вдоль украинской границы, в частности после атак дронов и обстрелов приграничных районов РФ.
В то же время Украина настаивает, что боевые действия ведутся исключительно в рамках обороны и освобождения своих территорий.
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