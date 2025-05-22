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Путин заявил, что Россия вдоль границы с Украиной создает "буферную зону безопасности"

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Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил

Путин заявил, что Россия вдоль границы с Украиной создает "буферную зону безопасности"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский президент Владимир Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.

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Его заявление цитируют росСМИ.

"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил Путин.

По его словам, российские войска якобы сейчас решают задачу по созданию "буферной зоны".

Он добавил, что войска РФ "активно подавляют огневые точки противника".

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Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил.

Ранее Россия неоднократно высказывалась о необходимости в "зоне безопасности" вдоль украинской границы, в частности после атак дронов и обстрелов приграничных районов РФ.

В то же время Украина настаивает, что боевые действия ведутся исключительно в рамках обороны и освобождения своих территорий.

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