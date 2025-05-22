Алиев: Впервые напился в 8 лет - проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне
Интересное детство было у Александра
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем детстве.
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"Впервые напился я в 8 лет, в Иваново. Меня отправили пацаны старшие за водкой. Я залез на ларек: "Можно две бутылки водки?" И мне продали.
Я старшим принес, они меня научили пить. Я проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне.
Так я жил. На улице. Я был сам, везде. Я был везде с пацанами. Для меня были футбол, где-то походить с пацанами, по стройкам полазить, залезть на какой-то склад.
Я помню, что тогда привозили арбузы, дыни - мы воровали, я домой приносил. Так я жил раньше", - сказал Алиев.
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Источник:Youtube-канал Слава Дьомін
Опубликовал: Михаил Черныш
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ФутбольнийГеній (Рівне)
23.05.2025 в 00:31
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