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Алиев: Впервые напился в 8 лет - проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне

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Интересное детство было у Александра

Алиев: Впервые напился в 8 лет - проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем детстве.

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"Впервые напился я в 8 лет, в Иваново. Меня отправили пацаны старшие за водкой. Я залез на ларек: "Можно две бутылки водки?" И мне продали.

Я старшим принес, они меня научили пить. Я проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне.

Так я жил. На улице. Я был сам, везде. Я был везде с пацанами. Для меня были футбол, где-то походить с пацанами, по стройкам полазить, залезть на какой-то склад.

Я помню, что тогда привозили арбузы, дыни - мы воровали, я домой приносил. Так я жил раньше", - сказал Алиев.

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Александр Алиев
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Источник:
Youtube-канал Слава Дьомін
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ФутбольнийГеній (Рівне)
23.05.2025 в 00:31
Дуже пізнавально, побільше б таких новин!
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Комментарии 1
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
23.05.2025 в 00:31
Дуже пізнавально, побільше б таких новин!
Ответить
0
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