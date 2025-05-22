Алиев: Впервые напился в 8 лет - проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем детстве.

"Впервые напился я в 8 лет, в Иваново. Меня отправили пацаны старшие за водкой. Я залез на ларек: "Можно две бутылки водки?" И мне продали.

Я старшим принес, они меня научили пить. Я проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне.

Так я жил. На улице. Я был сам, везде. Я был везде с пацанами. Для меня были футбол, где-то походить с пацанами, по стройкам полазить, залезть на какой-то склад.

Я помню, что тогда привозили арбузы, дыни - мы воровали, я домой приносил. Так я жил раньше", - сказал Алиев.