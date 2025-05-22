  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года

В тренде

Залужный: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года

Общие новости

Способность России вести войну будет абсолютно зависеть от наличия ресурсов для ведения этой войны

Залужный: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, пока у РФ есть ресурсы продолжать войну против нашей страны.

Читайте также"Статья NYT не соответствует действительности", - Сырский объяснил, почему не удалось наступление под Бахмутом в 2023

Об этом он сказал на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", передает РБК-Украина.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у РФ есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - отметил Залужный.

По его словам, способность России вести войну будет абсолютно зависеть от наличия ресурсов для ведения этой войны.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Залужный напомнил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение против нашей страны.

Экс-главнокомандующий ВСУ считает, что победить Россию в войне возможно только лишив ее такой способности.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались - мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - резюмировал он.

По теме
yellow-arrow
Алиев: Впервые напился в 8 лет - проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне
yellow-arrow
Путин заявил, что Россия вдоль границы с Украиной создает "буферную зону безопасности"
yellow-arrow
Алиев: Псевдопатриоты диванные рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. Я всегда разговаривал на русском
Валерий Залужный война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости