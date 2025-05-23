Инсайдер объяснил, какая судьба ждет 12 легионеров Черноморца

В следующем сезоне "моряки" уже не будут играть в УПЛ, что ухудшит и без того сложное положение команды в кадровом вопросе.

Арендованные футболисты "Шахтера" Лука Лацабидзе и Хусрав Тоиров отстранены от первой команды. Райан перед матчем с "Динамо" попросился домой по семейным обстоятельствам. Кайо Гомес недавно был в Одессе и ждал расчета по зарплате. Он уже покинул пределы Украины и вернулся в Бразилию.

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Вингер Жоау Нето с октября находится на родине из-за травмы. Несмотря на действующий контракт, игрок сообщил клубу о своем недовольстве. Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев провел в одесском коллективе около 600 минут — почти вдвое больше, чем за первый круг в Житомире.

Панамский опорник Анель Райс за основную команду сыграл лишь один матч, выступая преимущественно за U-19. Аренда длится до конца года. Гиорги Робакидзе, вероятнее всего, останется в Одессе даже в Первой лиге. Нападающий Лука Чиквиладзе играет в молодежной команде.

Боснийского защитника Владимира Арсича еще в начале мая отстранили, после чего он вернулся на родину и в общей сложности сыграл в этом сезоне 5 матчей. Его контракт истекает летом. У словенского хавбека Йона Шпорна действует контракт еще на год, но травмирован и пропустил последние 10 матчей.

У гамбийского защитника Жаржу Мойзеса и нигерийского голкипера Чиджооке Аниагбосо контракты до лета 2026 года.