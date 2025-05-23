Скромный бюджет Вереса может помешать усилить команду летом, – источник

По информации ТаТоТаке, бюджет "Вереса" составляет 3-3,5 млн долларов, что значительно меньше, чем у большинства конкурентов чемпионата.

Пока нет информации, сможет ли клуб усилиться новичками перед сезоном, однако положительным фактором является то, что все лидеры и основные игроки находятся на контрактах и ​​не станут свободными агентами этим летом.

Наибольший интерес конкурентов представляют хавбек Игорь Харатин и атакующий полузащитник Виталий Дахновский. При этом клуб склоняется к тому, чтобы не сохранять в составе атакующего хавбека Луана, неплохо показавшего себя в УПЛ, однако попадавшего в конфликты в коллективе.