Скромный бюджет Вереса может помешать усилить команду летом, – источник
В клубе надеются сохранить состав
Фото: НК Верес
По информации ТаТоТаке, бюджет "Вереса" составляет 3-3,5 млн долларов, что значительно меньше, чем у большинства конкурентов чемпионата.
Пока нет информации, сможет ли клуб усилиться новичками перед сезоном, однако положительным фактором является то, что все лидеры и основные игроки находятся на контрактах и не станут свободными агентами этим летом.
Наибольший интерес конкурентов представляют хавбек Игорь Харатин и атакующий полузащитник Виталий Дахновский. При этом клуб склоняется к тому, чтобы не сохранять в составе атакующего хавбека Луана, неплохо показавшего себя в УПЛ, однако попадавшего в конфликты в коллективе.
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