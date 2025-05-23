Более тысячи военных и бронемашина. Генштаб подытожил потери РФ за сутки
Акцент на автотехнике
facebook.com/GeneralStaff.ua
В течение суток российская армия потеряла 1050 единиц живой силы, одну бронемашину, 43 артсистемы и другую технику.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 978700 (+1050) человек ликвидировано
- танков - 10841 (+2)
- боевых бронированных машин - 22575 (+1)
- артиллерийских систем - 28165 (+43)
- РСЗО - 1390 (+2)
- средства ПВО - 1167 (0)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36945 (+148)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 49407 (+139)
- специальная техника - 3895 (0)
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