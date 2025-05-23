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Более тысячи военных и бронемашина. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

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Более тысячи военных и бронемашина. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

facebook.com/GeneralStaff.ua

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В течение суток российская армия потеряла 1050 единиц живой силы, одну бронемашину, 43 артсистемы и другую технику.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 978700 (+1050) человек ликвидировано
  • танков - 10841 (+2)
  • боевых бронированных машин - 22575 (+1)
  • артиллерийских систем - 28165 (+43)
  • РСЗО - 1390 (+2)
  • средства ПВО - 1167 (0)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 336 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36945 (+148)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49407 (+139)
  • специальная техника - 3895 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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