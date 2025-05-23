В МИД жестко ответили на заявления Путина о "буферной зоне"
Призыв к давлению
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Заявление главы Кремля Владимира Путина о "буферной зоне" на границе с Украиной прозвучало именно на фоне активных усилий по достижению мира.
Это отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Я напоминаю миру, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий, направленных на достижение полного, длительного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира.
Эти новые агрессивные претензии четко демонстрируют отказ от мирных усилий и показывают, что Путин был и остается единственной причиной того, почему убийства продолжаются.
На него нужно оказывать большее давление, чтобы положить конец этой войне", - говорится в сообщении дипломата в X.
Вчера Путин
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