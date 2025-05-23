Украинские арбитры назначены на матч финального раунда Евро-2025 U-17

На поединке 2-го тура группового этапа финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17) в квартете В Бельгия - Чехия будут работать украинские арбитры.

Четвертым арбитром выступит Алексей Деревинский, а обязанности одного из ассистентов главного арбитра, датчанина Миккеля Реддера, будет исполнять Алексей Миронов.

Поединок состоится сегодня, 23 мая в албанском Дурресе. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Отметим, что ранее Деревинский обслуживал поединок 1-го тура группового этапа финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17) в квартете В Италия - Чехия (2:1).