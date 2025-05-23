Минус один вариант. РФ категорически против участия Папы Римского в мирных переговорах
Пока речь идет лишь о Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия выступает резко против проведения переговоров с Украиной в Ватикане. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным источников издания, российские чиновники не планируют поездку главы Кремля Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе.
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Со своей стороны США ведут активную коммуникацию с Украиной, пытаясь гарантировать продолжение переговоров, одновременно давая понять Москве, что хотели бы избежать участия в переговорах «жестких фигур» вроде Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию в Стамбуле в этом месяце.
Вчера президент Владимир Зеленский провел совещание с военными и заявил, что Украина готовит военную основу для будущих технических переговоров с россиянами.
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