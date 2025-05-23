Россия запустила на территорию Украины 175 БПЛА и одну ракету. Результаты работы ПВО

В ночь на 23 мая противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 175-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Противовоздушной обороной обезврежено 150 шахедов и дронов других типов на востоке, западе севере, юге и в центре страны. 91 - сбит огневыми средствами поражения, 59 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесщина, Черновицкая и Ивано-Франковская области.