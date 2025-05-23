Генштаб сообщил об ударе по российскому заводу в Липецкой области

В ночь на 23 мая Силы обороны поразили российское предприятие "Энергия", расположенное в городе Елец Липецкой области.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

ПАО "Энергия" - один из крупнейших в рф производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", - говорится в сообщении.