Трамп: Только что между Украиной и РФ завершился крупный обмен пленными. Это может привести к чему-то большому?
Вероятно, Трамп имел ввиду анонсированный ранее обмен 1000 на 1000
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся "большой обмен пленными".
Об этом он сообщил в Truth Social.
"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?" - отметил он.
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