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Трамп: Только что между Украиной и РФ завершился крупный обмен пленными. Это может привести к чему-то большому?

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Вероятно, Трамп имел ввиду анонсированный ранее обмен 1000 на 1000

Трамп: Только что между Украиной и РФ завершился крупный обмен пленными. Это может привести к чему-то большому?

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся "большой обмен пленными".

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Об этом он сообщил в Truth Social.

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?" - отметил он.

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