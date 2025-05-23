Трамп: Только что между Украиной и РФ завершился крупный обмен пленными. Это может привести к чему-то большому?

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся "большой обмен пленными".

Об этом он сообщил в Truth Social.

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?" - отметил он.