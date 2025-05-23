Лавров снова заговорил о "нелегитимности власти" в Украине, требуя провести выборы для подписания мирного соглашения

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз повторил тезисы российской пропаганды о якобы "нелегитимности украинской власти", заявив, что для подписания мирного соглашения в Украине"нужно провести выборы".

Об этом сообщают РосСМИ.

"Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинской власти", — цинично заявил он.

Лавров также заявил, что конституция Украины "позволяет говорить" о председателе Верховной Рады как возможном подписанте соглашения.

Он также напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что лидер Украины Владимир Зеленский якобы "легитимностью не обладает".

Ранее директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что народ Украины якобы должен "избрать новое руководство" для того, чтобы подписать меморандум с РФ.