Все из-за проигранных выборов? УАФ приостановила членство Херсонской областной ассоциации

Исполком УАФ принял решение временно приостановить членство общественного союза "Херсонская областная ассоциация футбола" в "Украинской ассоциации футбола".

Причина, которую называет УАФ – "многочисленные нарушения уставных норм, дисфункция организации и окончание срока полномочий руководства".

Также УАФ рекомендовала ХОАФ в течение трех месяцев привести свою деятельность в соответствие с требованиями уставов и регламентных документов, в частности в части подготовки и проведения внеочередной конференции.

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Важным аспектом при принятии этого решения стало отсутствие информации о целевом использовании ХОАФ безвозвратной финансовой помощи от УАФ. В случае устранения всех нарушений, предоставления отчетности по использованию средств, а также проведения легитимных выборов руководящего состава, членство и финансирование будут восстановлены.

Напомним, что по данным СМИ, в конце января 2025 в Херсонской областной ассоциации футбола состоялись выборы нового главы организации, и кандидат от УАФ Александр Головко проиграл эти выборы , а новым главой областной Ассоциации стал местный функционер Алексей Кручер.

И после того как кандидат из "центра" проиграл выборы в Херсоне, УАФ якобы отказалась принимать результаты этих выборов и провести новые.