Все из-за проигранных выборов? УАФ приостановила членство Херсонской областной ассоциации
В нашем футболе назревает новый громкий скандал
uaf.ua
Исполком УАФ принял решение временно приостановить членство общественного союза "Херсонская областная ассоциация футбола" в "Украинской ассоциации футбола".
Причина, которую называет УАФ – "многочисленные нарушения уставных норм, дисфункция организации и окончание срока полномочий руководства".
Также УАФ рекомендовала ХОАФ в течение трех месяцев привести свою деятельность в соответствие с требованиями уставов и регламентных документов, в частности в части подготовки и проведения внеочередной конференции.
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Важным аспектом при принятии этого решения стало отсутствие информации о целевом использовании ХОАФ безвозвратной финансовой помощи от УАФ. В случае устранения всех нарушений, предоставления отчетности по использованию средств, а также проведения легитимных выборов руководящего состава, членство и финансирование будут восстановлены.
Напомним, что по данным СМИ, в конце января 2025 в Херсонской областной ассоциации футбола состоялись выборы нового главы организации, и
И после того как кандидат из "центра" проиграл выборы в Херсоне, УАФ якобы отказалась принимать результаты этих выборов и провести новые.
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