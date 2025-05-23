Первый день большого обмена: Украина вернула из плена 390 своих граждан. ФОТО

23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью.

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Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - отметил он.

"Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - добавил глава государства.