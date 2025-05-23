Первый день большого обмена: Украина вернула из плена 390 своих граждан. ФОТО
Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена
t.me/V_Zelenskiy_official
23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - отметил он.
"Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - добавил глава государства.
Популярное сейчас
- Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне
- ФОТО. Шахтер показал новую форму на следующий сезон
- Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл
- Канцлер Германии сделал тревожное заявление относительно сроков завершения войны в Украине
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака