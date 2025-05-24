Наполи – чемпион Италии, Ингулец вылетает из УПЛ, Реал прощается с Анчелотти. Главные новости за 23 мая

В заключительном, 30-м туре, встречались два борца за выживание – "Ингулец" принимал "Ворсклу". Игра получилась боевой, нервной и очень импульсивной, со спорными судейскими решениями. Определился второй клуб, который вылетел в Первую лигу (первый – "Черноморец"). Эта ничья официально отправляет "Ингулец" в Первую лигу. Зато "Ворсклу" будут ждать переходные матчи. Ее соперник определится позже.

Единственный гол в активе Груши. Под занавес матча был удален Якымив. Благодаря победе "Оболонь" поднялась на 11-ю позицию, откуда ее еще может потеснить "ЛНЗ". "Левый Берег" завершил сезон на 14-й позиции и за право остаться в УПЛ сыграет с 3-й командой Первой лиги. В Первой лиге за тур до финиша на матчи плей-офф претендуют "Кудривка", "Металлист 1925", "Агробизнес" и "Полтава". Поединки плей-офф состоятся 29 мая и 1 июня.

Четвертое Скудетто "везувиани". "Адзурри" дома переиграли "Кальяри" (2:0), "Интер" в гостях с таким же счетом одолел "Комо", но между миланцами и неаполитанцами так и остался один зачетный пункт в турнирной таблице. Неаполь этой ночью заснуть не смог.

"Шахтер" совместно с техническим партнером клуба PUMA презентовал форму на сезон-2025/26. Отмечается, что новая экипировка продолжает визуальную и эмоциональную линию прошлого года, переосмысливая ее через новую динамику: больше действия, огня и внутреннего импульса, который запускает движение вперед. "Горняки" представили два комплекта формы – домашний и выездной, которые уже доступны в интернет-магазине клуба. Стоимость футболки – 4 490 грн, шортов – 2 490 грн.

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Мадридский "Реал" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти. Сегодня состоится прощальный матч 65-летнего специалиста во главе "королевского" клуба в рамках заключительного тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" на "Сантьяго Бернабеу". За шесть сезонов работы в "Реале" (2013-2015, 2021-2025) Анчелотти успел стать самым титулованным наставником в истории столичной команды, выиграв с ней 15 трофеев.