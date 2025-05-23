  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине разработали дрон Батяр, внешне похожий на Шахед. ФОТО

В тренде

В Украине разработали дрон Батяр, внешне похожий на Шахед. ФОТО

Общие новости
Обновлено

Но отличия в ТТХ есть

В Украине разработали дрон Батяр, внешне похожий на Шахед. ФОТО

militarnyi.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская компания DeepStrikeTech разработала новый многоцелевой ударный дрон "Батяр", способный преодолевать расстояние более 800 км. Визуально БпЛА похож на российско-иранский "Шахед".

Читайте такжеПервый день большого обмена: Украина вернула из плена 390 своих граждан. ФОТО

Об этом информирует "Милитарный".

Отмечается, что изначально "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.

Беспилотник можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.

Дрон Батяр создали в Украине.

60-килограммовый беспилотник с бензиновым двигателем в версии для дальнобойных операций несет боевую часть массой 18 кг.

Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования.

Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.

В компании заявляют, что "Батяр" способен удерживать заданный курс даже в случае повреждений, в том числе при пикировании на цель.

Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство - только визуальное.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Аэродинамические характеристики дрона были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.

В Украине разработали дрон Батяр, внешне похожий на Шахед. ФОТО - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Портнов перед убийством был в Украине, - СМИ
yellow-arrow
Первый день большого обмена: Украина вернула из плена 390 своих граждан. ФОТО
yellow-arrow
Все из-за проигранных выборов? УАФ приостановила членство Херсонской областной ассоциации
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости