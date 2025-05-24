  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки

В тренде

Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки

Общие новости

Работа наших воинов продолжается каждый день

Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки

Новинарня

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги по потерям россиян в войне за минувшие сутки. Украинцы обезвредили 1130 оккупантов.

За сутки ВСУ уничтожили 11 танков, 42 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 2 вражеского ПВО, 232 БпЛА и автомобильную технику.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 979 830 (+1130) человек,
  • танков - 10 852 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 22 622 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 28 201 (+36) ед,
  • РСЗО - 1 395 (+5) ед,
  • ПВО - 1169 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 177 (+232) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 639 (+232) ед,
По теме
yellow-arrow
Неспокойная ночь. Россия массированно атаковала дронами Киев
yellow-arrow
Наполи – чемпион Италии, Ингулец вылетает из УПЛ, Реал прощается с Анчелотти. Главные новости за 23 мая
yellow-arrow
В Украине разработали дрон Батяр, внешне похожий на Шахед. ФОТО
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости