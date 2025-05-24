Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги по потерям россиян в войне за минувшие сутки. Украинцы обезвредили 1130 оккупантов.
За сутки ВСУ уничтожили 11 танков, 42 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 2 вражеского ПВО, 232 БпЛА и автомобильную технику.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 979 830 (+1130) человек,
- танков - 10 852 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 22 622 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 28 201 (+36) ед,
- РСЗО - 1 395 (+5) ед,
- ПВО - 1169 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 177 (+232) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 639 (+232) ед,
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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