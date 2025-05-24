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Неспокойная ночь. Россия массированно атаковала дронами Киев

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Есть пострадавшие

Неспокойная ночь. Россия массированно атаковала дронами Киев

Фото: Суспільне Новини

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В ночь на 24-е мая Россия нанесла массированный удар дронами на столицу Украины. В результате в нескольких районах Киева возникли пожары.

Атака привела к пожарам жилой квартиры в Соломенском районе и в нежилом помещении в Святошинском районе. В Оболонском районе обломки упали на торговый центр и жилой дом. Кроме этого, обломки упали в Днепровском и Шевченковском районах города. В Березани Киевской области горел частный дом.

Известно о 10-ти пострадавших - двух из Днепровского района, шести из Святошинского района и двух из Березаня.

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Источник:
Суспільне Київ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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