Неспокойная ночь. Россия массированно атаковала дронами Киев

В ночь на 24-е мая Россия нанесла массированный удар дронами на столицу Украины. В результате в нескольких районах Киева возникли пожары.

Атака привела к пожарам жилой квартиры в Соломенском районе и в нежилом помещении в Святошинском районе. В Оболонском районе обломки упали на торговый центр и жилой дом. Кроме этого, обломки упали в Днепровском и Шевченковском районах города. В Березани Киевской области горел частный дом.

Известно о 10-ти пострадавших - двух из Днепровского района, шести из Святошинского района и двух из Березаня.