Стал свидетелем. Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича
Такого не пожелаешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича.
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне вместе со своей женой Карлой Перейрой видели это лично. В школе учатся её дети.
Супруга наставника прокомментировала случай.
"Это было очень трудное время для всех, проявите большое уважение к семьям, в которых это произошло.
Правда в том, что с нашей стороны самое главное — заботиться о детях и защищать их. И, ну, это, прежде всего, большое уважение", - заявила Перейра.
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Напомним, что экс-советника беглого президента Януковича Андрея Портнова 21 мая 2025 года убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
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