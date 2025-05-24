Стал свидетелем. Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича

Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича.

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне вместе со своей женой Карлой Перейрой видели это лично. В школе учатся её дети.

Супруга наставника прокомментировала случай.

"Это было очень трудное время для всех, проявите большое уважение к семьям, в которых это произошло.

Правда в том, что с нашей стороны самое главное — заботиться о детях и защищать их. И, ну, это, прежде всего, большое уважение", - заявила Перейра.