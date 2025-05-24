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Стал свидетелем. Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича

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Стал свидетелем. Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер испанского топ-клуба видел момент убийства экс-советника Януковича.

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне вместе со своей женой Карлой Перейрой видели это лично. В школе учатся её дети.

Супруга наставника прокомментировала случай.

"Это было очень трудное время для всех, проявите большое уважение к семьям, в которых это произошло.

Правда в том, что с нашей стороны самое главное — заботиться о детях и защищать их. И, ну, это, прежде всего, большое уважение", - заявила Перейра.

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Напомним, что экс-советника беглого президента Януковича Андрея Портнова 21 мая 2025 года убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

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Источник:
El Espanol
Опубликовал: Владислав Прийменко

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